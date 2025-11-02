У Києві на два тижні частково перекриють один з головних проспектів

У Дніпровському районі Києва з 3 до 15 листопада буде частково обмежено рух Броварським проспектом.
Як повідомляє РБК-Україна, про це пише Офіційний портал Києва з посиланням на КК "Київавтодор".
Мешканців і гостей столиці попередили, що дорожники виконуватимуть поточний ремонт асфальтобетонного покриття від станції метро "Лісова" до м. Бровари. Роботи проводитимуться поетапно окремими ремонтними картами.
У комунальній корпорації перепросили за тимчасові незручності та закликали киян врахувати обмеження при плануванні маршруту.
Нагадуємо, з 1 листопада у Києві та Дніпрі змінився швидкісний режим руху транспорту. Відповідно до рішень міських рад, завершується період дії літніх обмежень, коли дозволена швидкість на окремих ділянках перевищувала 50 км/год.
У Києві обмеження швидкості руху транспортних засобів змінилися з 80 км/год на 50 км/год на чотирьох ділянках:
У Дніпрі швидкість тепер обмежена 50 км/год на таких ділянках:
