У Києві на два тижні частково перекриють один з головних проспектів

Нагадуємо, з 1 листопада у Києві та Дніпрі змінився швидкісний режим руху транспорту. Відповідно до рішень міських рад, завершується період дії літніх обмежень, коли дозволена швидкість на окремих ділянках перевищувала 50 км/год.

У Києві обмеження швидкості руху транспортних засобів змінилися з 80 км/год на 50 км/год на чотирьох ділянках:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

проспект Р. Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);

проспект Степана Бандери (від вулиці Йорданської до Північного мосту);

вулиця Набережно-Рибальська (у напрямку від вулиці Електриків до Гаванського мосту).

У Дніпрі швидкість тепер обмежена 50 км/год на таких ділянках:

вулиця Набережна Заводська, за винятком ділянок:

за 200 м з обох сторін від перехрестя з вулицею Павлова;

від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький;

за 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вулицею Фатіми Гафурової (СК "Льодова арена" та вулицею Метробудівською);

вулиця Набережна Перемоги (від вулиці Яружної до вулиці Космічної);

шосе Запорізьке (від вулиці Шинної до вулиці Аеропортівської);

шосе Донецьке, від перехрестя з вулицею Березинською до дорожніх знаків 5.49 (50) "Дніпро";

вулиця Сонячна Набережна, від перехрестя з вулицею Любарського до мосту Самарського (за винятком ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);

міст Центральний;

міст Кайдацький;

міст Усть-Самарський.

