Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Києві на два тижні частково перекриють один з головних проспектів

Ілюстративне фото: з 3 до 15 листопада у Дніпровському районі частково перекриють рух (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У Дніпровському районі Києва з 3 до 15 листопада буде частково обмежено рух Броварським проспектом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише Офіційний портал Києва з посиланням на КК "Київавтодор".

Мешканців і гостей столиці попередили, що дорожники виконуватимуть поточний ремонт асфальтобетонного покриття від станції метро "Лісова" до м. Бровари. Роботи проводитимуться поетапно окремими ремонтними картами.

Фото: схема часткового обмеження руху у Дніпровському районі (kyivcity.gov.ua)

У комунальній корпорації перепросили за тимчасові незручності та закликали киян врахувати обмеження при плануванні маршруту.

Нагадуємо, з 1 листопада у Києві та Дніпрі змінився швидкісний режим руху транспорту. Відповідно до рішень міських рад, завершується період дії літніх обмежень, коли дозволена швидкість на окремих ділянках перевищувала 50 км/год.

У Києві обмеження швидкості руху транспортних засобів змінилися з 80 км/год на 50 км/год на чотирьох ділянках:

  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • проспект Р. Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);
  • проспект Степана Бандери (від вулиці Йорданської до Північного мосту);
  • вулиця Набережно-Рибальська (у напрямку від вулиці Електриків до Гаванського мосту).

У Дніпрі швидкість тепер обмежена 50 км/год на таких ділянках:

  • вулиця Набережна Заводська, за винятком ділянок:
  • за 200 м з обох сторін від перехрестя з вулицею Павлова;
  • від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький;
  • за 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вулицею Фатіми Гафурової (СК "Льодова арена" та вулицею Метробудівською);
  • вулиця Набережна Перемоги (від вулиці Яружної до вулиці Космічної);
  • шосе Запорізьке (від вулиці Шинної до вулиці Аеропортівської);
  • шосе Донецьке, від перехрестя з вулицею Березинською до дорожніх знаків 5.49 (50) "Дніпро";
  • вулиця Сонячна Набережна, від перехрестя з вулицею Любарського до мосту Самарського (за винятком ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);
  • міст Центральний;
  • міст Кайдацький;
  • міст Усть-Самарський.

РБК-Україна раніше писало про головні помилки водія на зимовій дорозі, а також поради, як зробити зимові поїздки безпечнішими.

КиївОбмеження руху