В Киеве на две недели частично перекроют один из главных проспектов

Жителей и гостей столицы предупредили, что дорожники будут выполнять текущий ремонт асфальтобетонного покрытия от станции метро "Лесная" до г. Бровары. Работы будут проводиться поэтапно отдельными ремонтными картами.

Фото: схема частичного ограничения движения в Днепровском районе (kyivcity.gov.ua)

В коммунальной корпорации извинились за временные неудобства и призвали киевлян учесть ограничения при планировании маршрута.