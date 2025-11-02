В Киеве на две недели частично перекроют один из главных проспектов

В Днепровском районе Киева с 3 по 15 ноября будет частично ограничено движение по Броварскому проспекту.
Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет Официальный портал Киева со ссылкой на КК "Киевавтодор".
Жителей и гостей столицы предупредили, что дорожники будут выполнять текущий ремонт асфальтобетонного покрытия от станции метро "Лесная" до г. Бровары. Работы будут проводиться поэтапно отдельными ремонтными картами.
В коммунальной корпорации извинились за временные неудобства и призвали киевлян учесть ограничения при планировании маршрута.
Напоминаем, с 1 ноября в Киеве и Днепре изменился скоростной режим движения транспорта. Согласно решениям городских советов, завершается период действия летних ограничений, когда разрешенная скорость на отдельных участках превышала 50 км/ч.
В Киеве ограничения скорости движения транспортных средств изменились с 80 км/ч на 50 км/ч на четырех участках:
В Днепре скорость теперь ограничена 50 км/ч на таких участках:
