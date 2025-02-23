У Києві другий день погіршується якість повітря: де найвищий рівень забруднення

Фото: у Києві другий день погіршується якість повітря (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві другий день поспіль фіксують погіршення якості повітря. На лівому березі столиці фіксують дуже високий рівень забруднення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Як зазначається, на правому березі рівень забрудненості середній, на лівому - дуже високий. Ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості є накопичення завислих речовин (пилу). Маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок. Фото: у Києві другий день забруднене повітря (asm.kyivcity.gov.ua) У зв'язку з забрудненням повітря киянам рекомендують: зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум. Стежити за поточним станом якості повітря в режимі реального часу - можна за посиланням та в застосунку Київ Цифровий. Нагадаємо, що вчора, 22 лютого, у Києві також фіксували погіршення якості повітря.