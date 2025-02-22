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У Києві погіршився стан повітря: у чому причина

Київ, Субота 22 лютого 2025 09:50
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У Києві погіршився стан повітря: у чому причина Фото: у Києві 22 лютого погіршився стан повітря (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві зранку 22 лютого зафіксували погіршення якості повітря. Причиною цього є підвищення концентрації пилу через маловітряну погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, у столиці фіксується підвищення концентрації завислих речовин (пилу) через маловітряну погоду", - йдеться у повідомленні.

Через погіршення стану повітря киянам рекомендують:

  • зачинити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Стежити за поточним станом якості повітря в режимі реального часу - можна за посиланням та в застосунку Київ Цифровий.

Фото: у Києві забруднене повітря (asm.kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, минулого тижня з'явилися інформація про нібито ймовірне суттєве забруднення повітря над Україною. Проте в Укргідрометцентрі зазначали, що пил в атмосфері над Україною не фіксується.

Також синоптики пояснювали, як погода впливає на якість повітря взимку та основні причини забруднення повітря.

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КМДА Київ Забруднення повітря
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