В Киеве второй день ухудшается качество воздуха: где самый высокий уровень загрязнения

В Киеве второй день подряд фиксируют ухудшение качества воздуха. На левом берегу столицы фиксируют очень высокий уровень загрязнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Напомним, что вчера, 22 февраля, в Киеве также фиксировали ухудшение качества воздуха.

Следить за текущим состоянием качества воздуха в режиме реального времени - можно по ссылке и в приложении Киев Цифровой .

В связи с загрязнением воздуха киевлянам рекомендуют:

Фото: в Киеве второй день загрязненный воздух (asm.kyivcity.gov.ua)

Вероятной причиной повышения уровня загрязненности является накопление взвешенных веществ (пыли). Маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей.

Как отмечается, на правом берегу уровень загрязненности средний, на левом - очень высокий.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине будет небольшая облачность, но без осадков. Лишь днем в восточных областях местами возможен небольшой снег.

Украинцев предупреждают о гололедице на дорогах. Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха днем у среднего -1 -6 градусов, а на западе Украине небольшой "плюс".

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что с 25 февраля в Украину может прийти потепление.

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