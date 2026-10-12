У Києві дрон вдарив по 25-поверхівці, загинула жінка

Раніше РБК-Україна писало, що дрон уранці 12 жовтня влучив у багатоповерхівку в Харкові. В одному з під'їздів зруйновано три поверхи, є постраждалі.

Крім того, 10 жовтня в Оболонському районі Києва російські загарбники вдарили по будівлі ресторану. Згідно з останніми даними, постраждали 8 цивільних.