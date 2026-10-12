UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні

У Києві дрон вдарив по 25-поверхівці, загинула жінка

19:32 12.10.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Бджола
Ілюстративне фото: пожежа після удару "Шахеда" (скрин з відео)

Росія знову цинічно ударила по житловій інфраструктурі Києва дроном. Було атаковано 25-поверхівку у Дарницькому районі, є жертва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської міської військової адміністрації у Telegram та міського голови Києва Віталія Кличка у Telegram.

Удар дроном по будинку в Києві

За попередньою інформацією КМВА, у Дарницькому районі БпЛА влучив у 25-поверховий житловий будинок.

"Відповідні служби прямують на місце події", - йдеться у повідомленні.

Пізніше міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що влучання безпілотника було на рівні 12-16 поверхів.

"Також палають автівки в дворі будинку", - каже він.

Оновлено о 19.45

Київська МВА додала, що внаслідок удару по житловому будинку загинула жінка.

Раніше РБК-Україна писало, що дрон уранці 12 жовтня влучив у багатоповерхівку в Харкові. В одному з під'їздів зруйновано три поверхи, є постраждалі.

Крім того, 10 жовтня в Оболонському районі Києва російські загарбники вдарили по будівлі ресторану. Згідно з останніми даними, постраждали 8 цивільних.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївВійна Росії проти УкраїниДрони