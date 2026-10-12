В Киеве дрон ударил по 25-этажке, погибла женщина

Ранее РБК-Украина писало, что дрон утром 12 октября попал в многоэтажку в Харькове. В одном из подъездов разрушены три этажа, есть пострадавшие.

Кроме того, 10 октября в Оболонском районе Киева российские захватчики ударили по зданию ресторана. Согласно последним данным, пострадали 8 гражданских.