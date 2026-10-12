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У Києві дрон вдарив по 25-поверхівці, загинула жінка

19:32 12.10.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Бджола
У Києві дрон вдарив по 25-поверхівці, загинула жінка Ілюстративне фото: пожежа після удару "Шахеда" (скрин з відео)
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Росія знову цинічно ударила по житловій інфраструктурі Києва дроном. Було атаковано 25-поверхівку у Дарницькому районі, є жертва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської міської військової адміністрації у Telegram та міського голови Києва Віталія Кличка у Telegram.

Удар дроном по будинку в Києві

За попередньою інформацією КМВА, у Дарницькому районі БпЛА влучив у 25-поверховий житловий будинок.

"Відповідні служби прямують на місце події", - йдеться у повідомленні.

Пізніше міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що влучання безпілотника було на рівні 12-16 поверхів.

"Також палають автівки в дворі будинку", - каже він.

Оновлено о 19.45

Київська МВА додала, що внаслідок удару по житловому будинку загинула жінка.

Раніше РБК-Україна писало, що дрон уранці 12 жовтня влучив у багатоповерхівку в Харкові. В одному з під'їздів зруйновано три поверхи, є постраждалі.

Крім того, 10 жовтня в Оболонському районі Києва російські загарбники вдарили по будівлі ресторану. Згідно з останніми даними, постраждали 8 цивільних.

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