В Киеве дрон ударил по 25-этажке, погибла женщина

Россия снова цинично ударила по жилищной инфраструктуре Киева дроном. Была атакована 25-этажка в Дарницком районе, есть жертва и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевской городской военной администрации в Telegram и городского головы Киева Виталия Кличко в Telegram.

Кличко уточнил, что сейчас известно о четырех пострадавших. Их осматривают медики.

Киевская МВА добавила, что в результате удара по жилому дому погибла женщина.

"Также горят авто во дворе дома", - говорит он.

Позже городской голова Киева Виталий Кличко уточнил, что попадание беспилотника было на уровне 12-16 этажей.

"Соответствующие службы направляются на место происшествия", - говорится в сообщении.

По предварительной информации КМВА, в Дарницком районе БПЛА попал в 25-этажный жилой дом.

Ранее РБК-Украина писало, что дрон утром 12 октября попал в многоэтажку в Харькове. В одном из подъездов разрушены три этажа, есть пострадавшие.

Кроме того, 10 октября в Оболонском районе Киева российские захватчики ударили по зданию ресторана. Согласно последним данным, пострадали 8 гражданских.