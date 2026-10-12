ua en ru
Пн, 12 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве дрон ударил по 25-этажке, погибла женщина

19:32 12.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Бджола
В Киеве дрон ударил по 25-этажке, погибла женщина Иллюстративное фото: пожар после удара "Шахеда" (скрин с видео)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россия снова цинично ударила по жилищной инфраструктуре Киева дроном. Была атакована 25-этажка в Дарницком районе, есть жертва и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевской городской военной администрации в Telegram и городского головы Киева Виталия Кличко в Telegram.

Удар дроном по дому в Киеве

По предварительной информации КМВА, в Дарницком районе БПЛА попал в 25-этажный жилой дом.

"Соответствующие службы направляются на место происшествия", - говорится в сообщении.

Позже городской голова Киева Виталий Кличко уточнил, что попадание беспилотника было на уровне 12-16 этажей.

"Также горят авто во дворе дома", - говорит он.

Обновлено в 19.45

Киевская МВА добавила, что в результате удара по жилому дому погибла женщина.

Обновлено в 19.52

Кличко уточнил, что сейчас известно о четырех пострадавших. Их осматривают медики.

Ранее РБК-Украина писало, что дрон утром 12 октября попал в многоэтажку в Харькове. В одном из подъездов разрушены три этажа, есть пострадавшие.

Кроме того, 10 октября в Оболонском районе Киева российские захватчики ударили по зданию ресторана. Согласно последним данным, пострадали 8 гражданских.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Война России против Украины Дрони
Новости
Шаг в ЕС: Рада приняла важный закон об образовании для нацменьшинств
Шаг в ЕС: Рада приняла важный закон об образовании для нацменьшинств
Аналитика
Россию нужно загнать в угол, чтобы были настоящие переговоры: интервью с Андреем Сибигой
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Россию нужно загнать в угол, чтобы были настоящие переговоры: интервью с Андреем Сибигой