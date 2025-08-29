У Києві добу триває рятувальна операція: у ДСНС розповіли деталі та показали свіжі фото
У Києві вже понад добу триває рятувальна операція на місці удару росіян по 5-поверхівці. Рятувальники продовжують розбір завалів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.
"Упродовж ночі рятувальники безперервно працювали на місцях руйнувань, продовжували розбір завалів та пошукові роботи", - зазначили у ДСНС.
Зазначається, що кількість загиблих у зруйнованій п’ятиповерхівці у Дарницькому районі зросла до 22 осіб. Загалом у столиці внаслідок нічної атаки загинули 23 людини, серед них – четверо дітей.
"На цих локаціях тривають аварійно-рятувальні роботи та розбирання конструкцій. Вивезено понад 2260 тон будівельних конструкцій і сміття", - розповіли рятувальники.
Також повідомляється, що психологи ДСНС надали допомогу 147 особам, роботи продовжуються.
Удар РФ по Києву 28 серпня
Нагадаємо, вночі 28 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Росіяни атакували столицю "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами.
Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат зазначив, що це був один з наймасовіших обстрілів столиці.
Унаслідок нічної масованої атаки на Київ зафіксовано руйнування у всіх районах столиці. Це трапилося вперше від початку повномасштабної війни.
Зокрема, внаслідок удару у Дарницькому районі ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Повністю зруйновано один із під’їздів, удар припав на рівень третього-четвертого поверху, що спричинило масштабні руйнування.
Детальніше масований удар по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.