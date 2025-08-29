В Киеве сутки продолжается спасательная операция: в ГСЧС рассказали детали и показали свежие фото
В Киеве уже более суток продолжается спасательная операция на месте удара россиян по 5-этажке. Спасатели продолжают разбор завалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.
"В течение ночи спасатели непрерывно работали на местах разрушений, продолжали разбор завалов и поисковые работы", - отметили в ГСЧС.
Отмечается, что количество погибших в разрушенной пятиэтажке в Дарницком районе возросло до 22 человек. Всего в столице в результате ночной атаки погибли 23 человека, среди них - четверо детей.
"На этих локациях продолжаются аварийно-спасательные работы и разборка конструкций. Вывезено более 2260 тонн строительных конструкций и мусора", - рассказали спасатели.
Также сообщается, что психологи ГСЧС оказали помощь 147 лицам, работы продолжаются.
Удар РФ по Киеву 28 августа
Напомним, ночью 28 августа российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киев. Россияне атаковали столицу "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами.
Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что это был один из самых массовых обстрелов столицы.
В результате ночной массированной атаки на Киев зафиксированы разрушения во всех районах столицы. Это случилось впервые с начала полномасштабной войны.
В частности, в результате удара в Дарницком районе ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Полностью разрушен один из подъездов, удар пришелся на уровень третьего-четвертого этажа, что повлекло масштабные разрушения.
