ua en ru
Пт, 29 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве сутки продолжается спасательная операция: в ГСЧС рассказали детали и показали свежие фото

Пятница 29 августа 2025 08:26
UA EN RU
В Киеве сутки продолжается спасательная операция: в ГСЧС рассказали детали и показали свежие фото Фото: в Киеве сутки продолжается спасательная операция на месте попадания (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

В Киеве уже более суток продолжается спасательная операция на месте удара россиян по 5-этажке. Спасатели продолжают разбор завалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

"В течение ночи спасатели непрерывно работали на местах разрушений, продолжали разбор завалов и поисковые работы", - отметили в ГСЧС.

Отмечается, что количество погибших в разрушенной пятиэтажке в Дарницком районе возросло до 22 человек. Всего в столице в результате ночной атаки погибли 23 человека, среди них - четверо детей.

"На этих локациях продолжаются аварийно-спасательные работы и разборка конструкций. Вывезено более 2260 тонн строительных конструкций и мусора", - рассказали спасатели.

Также сообщается, что психологи ГСЧС оказали помощь 147 лицам, работы продолжаются.

Удар РФ по Киеву 28 августа

Напомним, ночью 28 августа российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киев. Россияне атаковали столицу "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что это был один из самых массовых обстрелов столицы.

В результате ночной массированной атаки на Киев зафиксированы разрушения во всех районах столицы. Это случилось впервые с начала полномасштабной войны.

В частности, в результате удара в Дарницком районе ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Полностью разрушен один из подъездов, удар пришелся на уровень третьего-четвертого этажа, что повлекло масштабные разрушения.

Подробнее массированный удар по столице - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ГСЧС Вторжение России в Украину
Новости
Войска РФ пытаются прорвать фронт, ВСУ держат оборону: карты ISW
Войска РФ пытаются прорвать фронт, ВСУ держат оборону: карты ISW
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим