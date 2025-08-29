В Киеве сутки продолжается спасательная операция: в ГСЧС рассказали детали и показали свежие фото

В Киеве уже более суток продолжается спасательная операция на месте удара россиян по 5-этажке. Спасатели продолжают разбор завалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

"В течение ночи спасатели непрерывно работали на местах разрушений, продолжали разбор завалов и поисковые работы", - отметили в ГСЧС.

Отмечается, что количество погибших в разрушенной пятиэтажке в Дарницком районе возросло до 22 человек. Всего в столице в результате ночной атаки погибли 23 человека, среди них - четверо детей.

"На этих локациях продолжаются аварийно-спасательные работы и разборка конструкций. Вывезено более 2260 тонн строительных конструкций и мусора", - рассказали спасатели.

Также сообщается, что психологи ГСЧС оказали помощь 147 лицам, работы продолжаются.