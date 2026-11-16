Россияне в понедельник вечером, 16 ноября, атаковали Украину баллистикой. Враг ударил ракетами по Киеву, Днепру и Запорожью, после чего в обоих городах раздались мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Красный уровень опасности. Призываем жителей города пройти к ближайшим укрытиям", - говорилось в сообщении Киевской МВА в 23:26 в Telegram.

В этот момент сигнал воздушной тревоги распространился по большинству областей Украины. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили, что существует угроза применения баллистики, после чего зафиксировали пуски ракет на Киев, Днепр и Запорожье.

Взрывы в Киеве и Днепре были слышны примерно в 23:31. В Запорожье было шумно в 23:20 и еще в 23:33.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что враг бил по столице баллистикой, а сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров написал, что по Запорожью нанесено по меньшей мере 6 ударов и под обстрелом - критическая инфраструктура.

Обновлено в 00:20

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве, предварительно, есть попадания в Северный и Южный мосты. Кроме того, враг повредил системы критической инфраструктуры, поэтому в некоторых районах наблюдаются перебои с водой и светом.

Тем временем в Запорожской ОВА сообщили, что под удар баллистики попало промышленное предприятие.

Также отметим, что в 00:03 взрывы прогремели в Харькове. Предварительно, враг тоже атаковал город баллистикой, а именно — ударил по Холодногорскому району. Примерно в 00:23 в городе прогремели повторные взрывы, однако в этот момент уже фиксировались дроны.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:40 карта воздушных тревог выглядит так. Как видно, сигнал продолжается в большинстве областей Украины.