В Києві в деяких районах ввели стабілізаційні відключення: що відомо

У понеділок, 13 березня, в Києві застосували стабілізаційні відключення світла. Вони запроваджені в чотирьох районах столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

"У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають енергетики, вдатися до таких заходів довелося через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

Тому за командою "Укренерго" були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, що розміщені на сайті.