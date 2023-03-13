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В Киеве в некоторых районах ввели стабилизационные отключения: что известно

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Киев, Понедельник 13 марта 2023 09:33
В Киеве в некоторых районах ввели стабилизационные отключения: что известно Фото: в Киеве в некоторых районах ввели стабилизационные отключения (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 13 марта, в Киеве применили стабилизационные отключения света. Они введены в четырех районах столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"В части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов происходят отключения согласно стабилизационным графикам", - говорится в сообщении.

Как отмечают энергетики, принять такие меры пришлось из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов.

Поэтому по команде "Укрэнерго" были частично применены стабилизационные отключения согласно графикам, размещенным на сайте.

Напомним, в метро Киева утром 12 марта произошел сбой. В частности, есть сложности с оплатой проезда.

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