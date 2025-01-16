У Києві деякі тролейбуси затримуються через пожежу: як змінився рух транспорту

У Києві затримуються деякі тролейбуси. Причина - пожежа в одному з будинків у центрі міста.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київпастранс" у Telegram.
У комунальному підприємстві розповіли, що рух деяких тролейбусів затримується - по площі Софійській у напрямку станції метро "Майдан Незалежності".
Причина - пожежа в одному з будинків.
"На місце викликано служби ДСНС", - уточнили у КП "Київпастранс".
Зазначається, що затримуються наразі:
Уточнюється, що рух тролейбусів організовано так:
Допис КП "Київпастранс" (скриншот: t.me/kyivpasstrans)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що громадський транспорт подорожчав за рік на 14%.
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