В Киеве некоторые троллейбусы задерживаются из-за пожара: как изменилось движение транспорта

Напомним, ранее мы рассказывали, что общественный транспорт подорожал за год на 14%.

Читайте также, почему в Киеве решили избавиться от поврежденных российскими обстрелами авто.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.