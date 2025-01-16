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В Киеве некоторые троллейбусы задерживаются из-за пожара: как изменилось движение транспорта

Некоторые троллейбусы в Киеве курсируют с задержкой (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве задерживаются некоторые троллейбусы. Причина - пожар в одном из домов в центре города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс" в Telegram.

Какие троллейбусы в Киеве задерживаются

В коммунальном предприятии рассказали, что движение некоторых троллейбусов задерживается - по площади Софийской в направлении станции метро "Майдан Независимости".

Причина - пожар в одном из домов.

"На место вызваны службы ГСЧС", - уточнили в КП "Киевпастранс".

Отмечается, что задерживаются сейчас:

  • троллейбусы №6;
  • троллейбусы №16;
  • троллейбусы №18.

Уточняется, что движение троллейбусов организовано так:

  • №6 - до станции метро "Лукьяновская";
  • №16 и №18 - до путепровода Воздушных сил.

Публикация КП "Киевпастранс" (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Напомним, ранее мы рассказывали, что общественный транспорт подорожал за год на 14%.

Читайте также, почему в Киеве решили избавиться от поврежденных российскими обстрелами авто.

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КиевПлощадь НезависимостиПожарСофийская площадьТролейбус