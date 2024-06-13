В Києві дешевшає житло в новобудовах. Скільки коштують найдорожчі та найдешевші квартири

Ціни знижуються. Де в Києві найдешевші та найдорожчі квартири

На первинному ринку нерухомості столиці спостерігається зниження цін на квартири. З 2 травня по 12 червня вартість одного квадратного метра впала на 14,3%, йдется на сайті M2bomber.

Ціни за “квадрат” у новобудовах знизилися на 8,4 тисяч гривень. Наприклад, місяць тому у середньому він коштував 58,7 тис, а зараз – 50,3 тис грн.

Зниженння цін – досить свіжа тенденція, і динаміку можна буде прослідкувати в перспективі. Загалом же за одностанні півроку квадратний метр, навпаки, дорожчав на 8 тис грн (18,77%).

Зараз Києві середня ціна на квадратні метри в новобудовах коливається від 38 до 108,95 тис грн.

Фото: Зниження цін на квартири в новобудовах за нстанній місяць (скриншот з сайту M2bomber)

В яких районах квартири найдорожчі:

Печерський – 108,95 тис грн;

Шевченківський – 63,9 тис грн;

Подільський – 60 тис грн;

Голосіївський – 50,45 тис грн.

Найдешевші пропозиції можна знайти в таких районах міста:

Солом’янський – 38 тис грн;

Деснянський – 40,05 тис грн;

Дарницький – 40,37 тис грн;

Дніпровський – 44,5 тис грн;

Святошинський – 44,65 тис грн;

Оболонський – 44,85 тис грн.

Чому знижуються ціни на первинці

Зниження цін на квартири на первинному ринку багато в чому можна пояснити низбким попитом. Під час війни небагато людей готові вкладати кошти в нерухомість на етапі будівництва, адже невідомо, чи завершиться спорудження будинку. Вторинне житло поки залишається для українців більш пріорітетним варіантом, адже в таку квартиру можна відразу заїхати та жити.

Своєю чергою забудовники часто відкладають здачу будинків в експлуатацію через брак кадрів і низького рівня продажів.

В Україні пожвавлюються купівлі житла переважно на вторинному ринку. Багато в чому ринок активізувався завдяки запуску програми кредитів єОселя.

Також в НБУ раніше заявили, що ринок нерухомості України поступово відновлюється, проте це стосується лише вторинного ринку. За словами директора Департаменту фінансової стабільності НБУ кількість угод зростає, але залишається значно нижчою, ніж показники до початку війни.