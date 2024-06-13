В Києві дешевшає житло в новобудовах. Скільки коштують найдорожчі та найдешевші квартири

В Києві знижуються ціни на квартири в новобудовах. Протягом місяця вартість одного квадратного метра впала на 14,3%.
РБК-Україна з посиланням на дані профільного порталу M2bomber розповідає, як змінилася вартість житла в новобудовах Києва та в яких районах міста житло найдешевше і найдорожче.
На первинному ринку нерухомості столиці спостерігається зниження цін на квартири. З 2 травня по 12 червня вартість одного квадратного метра впала на 14,3%, йдется на сайті M2bomber.
Ціни за “квадрат” у новобудовах знизилися на 8,4 тисяч гривень. Наприклад, місяць тому у середньому він коштував 58,7 тис, а зараз – 50,3 тис грн.
Зниженння цін – досить свіжа тенденція, і динаміку можна буде прослідкувати в перспективі. Загалом же за одностанні півроку квадратний метр, навпаки, дорожчав на 8 тис грн (18,77%).
Зараз Києві середня ціна на квадратні метри в новобудовах коливається від 38 до 108,95 тис грн.
В яких районах квартири найдорожчі:
Найдешевші пропозиції можна знайти в таких районах міста:
Зниження цін на квартири на первинному ринку багато в чому можна пояснити низбким попитом. Під час війни небагато людей готові вкладати кошти в нерухомість на етапі будівництва, адже невідомо, чи завершиться спорудження будинку. Вторинне житло поки залишається для українців більш пріорітетним варіантом, адже в таку квартиру можна відразу заїхати та жити.
Своєю чергою забудовники часто відкладають здачу будинків в експлуатацію через брак кадрів і низького рівня продажів.
В Україні пожвавлюються купівлі житла переважно на вторинному ринку. Багато в чому ринок активізувався завдяки запуску програми кредитів єОселя.
Також в НБУ раніше заявили, що ринок нерухомості України поступово відновлюється, проте це стосується лише вторинного ринку. За словами директора Департаменту фінансової стабільності НБУ кількість угод зростає, але залишається значно нижчою, ніж показники до початку війни.
Відзначимо, у першому кварталі 2024 року ціни на житлову нерухомість в Україні, порівняно з аналогічним періодом 2023 року, зросли в середньому на 16,0%. Найбільше подорожчали квартири на первинному ринку. Ми повідомляли, які квартири дорожчали швидше.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.