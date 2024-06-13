В Киеве дешевеет жилье в новостройках. Сколько стоят самые дорогие и самые дешевые квартиры

Цены снижаются. Где в Киеве самые дешевые и самые дорогие квартиры

На первичном рынке недвижимости столицы наблюдается снижение цен на квартиры. Со 2 мая по 12 июня стоимость одного квадратного метра упала на 14,3%, говорится на сайте M2bomber.

Цены за "квадрат" в новостройках снизились на 8,4 тыс гривен. К примеру, месяц назад в среднем он стоил 58,7 тыс, а сейчас – 50,3 тыс грн.

Снижение цен – достаточно свежая тенденция, и динамику можно будет проследить в перспективе. В общей сложности за одностанные полгода квадратный метр, наоборот, дорожал на 8 тыс грн (18,77%).

Сейчас в Киеве средняя цена на квадратные метры в новостройках колеблется от 38 до 108,95 тыс грн.

Фото: Снижение цен на квартиры в новостройках за последний месяц (скриншот с сайта M2bomber)

В каких районах квартиры самые дорогие:

Печерский – 108,95 тыс. грн;

Шевченковский – 63,9 тыс. грн;

Подольский – 60 тыс грн;

Голосеевский – 50,45 тыс. грн.

Самые дешевые предложения можно найти в таких районах города:

Соломенский – 38 тыс грн;

Деснянский – 40,05 тыс. грн;

Дарницкий – 40,37 тыс. грн;

Днепровский – 44,5 тыс. грн;

Святошинский – 44,65 тыс. грн;

Оболонский – 44,85 тыс. грн.

Почему снижаются цены на первичке

Снижение цен на квартиры на первичном рынке во многом можно объяснить низким спросом. Во время войны немногие люди готовы вкладывать средства в недвижимость на этапе строительства, ведь неизвестно, завершится ли строительство дома. Вторичное жилье пока для украинцев остается более приоритетным вариантом, ведь в такую квартиру можно сразу заехать и жить.

В свою очередь застройщики часто откладывают сдачу домов в эксплуатацию из-за нехватки кадров и низкого уровня продаж.

В Украине оживляются покупки жилья преимущественно на вторичном рынке. Во многом рынок активизировался благодаря запуску программы кредитов есть єОселя.

Также в НБУ ранее заявили, что рынок недвижимости Украины постепенно восстанавливается, однако это касается только вторичного рынка. По словам директора Департамента финансовой стабильности НБУ, количество сделок растет, но остается значительно ниже, чем показатели до начала войны.