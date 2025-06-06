У Києві дають знижки на пальне через атаку РФ: хто може скористатися
Після російської атаки на Київ 6 червня, яка пошкодила колії метрополітену й паралізувала частину міського транспорту, водіям у столиці надали знижки на пальне.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
Ткаченко нагадав, що сьогодні внаслідок російської атаки постраждали колії Київського метрополітену, а рух по одній з гілок метрополітену був неможливий. Через що в місті виникла ускладнена транспортна ситуація.
"Це можна було б вирішити за кілька годин. Проте, на жаль, керівництво метрополітену відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків та ремонті колій. Хоча фахівці УЗ вже навчились робити таке відновлення максимально оперативно", - зазначив начальник КМВА.
Він зазначив, що через це, люди в Києві були значно довше в дорозі, ніж зазвичай. Причина тому - більше заторів, більше використання автотранспорту, а отже й палива.
"Вирішуємо цю проблему для киян разом з бізнесом. Я звернувся до мереж АЗС. Всі хто зараз рухається Києвом - отримають знижки на АЗС всіх основних мереж в столиці", - зазначив глава КМВА.
За його даними, знижка почне діяти в найближчі хвилини й триватиме до кінця доби.
"Обсяг знижок компанії визначають відповідно до своїх спроможностей. Вдячний бізнесу за розуміння і готовність підтримати людей. Нехай це буде хоч якоюсь компенсацією за незручності від міста в такий складний день", - підсумував він.
Удар по Україні 6 червня
Цієї ночі російські військові запустили більш як 400 "Шахедів", крилаті ракети та балістику. Під ударом були зокрема: Київ, Чернігів, Луцьк, Тернопіль, Кременчук, Київська та Львівська області.
РБК-Україна писало, що в українській столиці через ворожу атаку загинули троє рятувальників, а ще більше ніж 10 співробітників ДСНС постраждали. Зокрема в українській столиці через ворожу атаку загинули троє рятувальників, а ще більше ніж 10 співробітників ДСНС постраждали.
А також, окрім цього, було пошкоджено колії метро між "Дарницею" на "Лівобережною", Поїзди червоної гілки метро тимчасово рухались лише між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна".
Зауважимо, що рух поїздів на "червоної" гілки метро вже відновили. Поїзди курсують у звичайному режимі приблизно з 19:30.
Варто додати, що надвечір правоохоронці поділились відео з бодікам, де було зафіксовано, що відбувається в перші хвилини після обстрілу житлового будинку в Солом’янському районі.
Детальніше про наслідки масованої атаки РФ на Україну - у матеріалі РБК-Україна.
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