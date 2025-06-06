В Киеве дают скидки на топливо из-за атаки РФ: кто может воспользоваться
После российской атаки на Киев 6 июня, которая повредила пути метрополитена и парализовала часть городского транспорта, водителям в столице предоставили скидки на топливо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
Ткаченко напомнил, что сегодня в результате российской атаки пострадали пути Киевского метрополитена, а движение по одной из веток метрополитена было невозможно. Из-за чего в городе возникла осложненная транспортная ситуация.
"Это можно было бы решить за несколько часов. Однако, к сожалению, руководство метрополитена отказалось от помощи Укрзализныци в ликвидации последствий и ремонте путей. Хотя специалисты УЗ уже научились делать такое восстановление максимально оперативно", - отметил начальник КГВА.
Он отметил, что из-за этого, люди в Киеве были значительно дольше в пути, чем обычно. Причина тому - больше пробок, больше использования автотранспорта, а следовательно и топлива.
"Решаем эту проблему для киевлян вместе с бизнесом. Я обратился к сетям АЗС. Все кто сейчас движется по Киеву - получат скидки на АЗС всех основных сетей в столице", - отметил глава КГВА.
По его данным, скидка начнет действовать в ближайшие минуты и продлится до конца суток.
"Объем скидок компании определяют в соответствии со своими возможностями. Благодарен бизнесу за понимание и готовность поддержать людей. Пусть это будет хоть какой-то компенсацией за неудобства от города в такой сложный день", - подытожил он.
Удар по Украине 6 июня
Этой ночью российские военные запустили более 400 "Шахедов", крылатые ракеты и баллистику. Под ударом были в частности: Киев, Чернигов, Луцк, Тернополь, Кременчуг, Киевская и Львовская области.
РБК-Украина писало, что в украинской столице из-за вражеской атаки погибли трое спасателей, а еще более 10 сотрудников ГСЧС пострадали. В частности в украинской столице из-за вражеской атаки погибли трое спасателей, а еще более 10 сотрудников ГСЧС пострадали.
А также, кроме этого, были повреждены пути метро между "Дарницей" на "Левобережной", Поезда красной ветки метро временно двигались только между станциями "Академгородок" - "Арсенальная".
Заметим, что движение поездов на "красной" ветке метро уже восстановили. Поезда курсируют в обычном режиме примерно с 19:30.
Стоит добавить, что вечером правоохранители поделились видео с бодикама, где было зафиксировано, что происходит в первые минуты после обстрела жилого дома в Соломенском районе.
Подробнее о последствиях массированной атаки РФ на Украину - в материале РБК-Украина.
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