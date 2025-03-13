В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО

В Киеве раздаются взрывы на фоне воздушной тревоги. Город под атакой российских ударных дронов "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА , начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко и мэра столицы Виталия Кличко.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности", - сообщили в КГВА.

"В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях!", - написал Кличко.

Он также сообщил о риске атак в Подольском районе и на Виноградаре.

В 00:18 мониторинговые каналы сообщили о пролете БПЛА над Оболонью и Минским массивом. Позже он вышел на район Вышгорода и взял курс на Лебедевку и Киевское море.