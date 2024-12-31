У Києві чутно вибухи на тлі ракетної атаки РФ. Працює ППО

Повітряні атаки росіян

Впродовж минулої ночі російські терористи атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошували повітряну тривогу, працювали сили ППО.

Також вночі у Києві лунали вибухи через атаку балістичними ракетами.

Близько 7:20 у столиці та низці областей знову оголосили тривогу через загрозу ракетної атаки з північного сходу.

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