В Киеве слышны взрывы на фоне ракетной атаки РФ. Работает ПВО

В Киеве раздаются взрывы. Силы противовоздушной обороны работают по ракетам россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента, Киевскую ОВА, КГВА и Воздушные силы ВСУ.
"Воздушная тревога продолжается. Ракетная атака! Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", - говорится в сообщении Киевской ОВА.
"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
По данным военных, ракеты в Черкасской области меняют курс на Киевскую область.
Также ракета из Черниговской области движется курсом на Киевскую область.
Кроме того, ракета в восточной части Киевской области, курс западный.
"Киев, Васильков - находитесь в укрытиях! Еще скоростные цели на Сумщине, курс юго-западный!", - сообщают военные.
В течение прошлой ночи российские террористы атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявляли воздушную тревогу, работали силы ПВО.
Также ночью в Киеве раздавались взрывы из-за атаки баллистическими ракетами.
Около 7:20 в столице и ряде областей снова объявили тревогу из-за угрозы ракетной атаки с северо-востока.
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