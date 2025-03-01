У Києві було чутно вибухи на тлі дронової атаки. Працювала ППО

"У столиці на Оболоні працюють сили ППО. БпЛА курсом на центр міста. Перебувайте в укриттях!", - написав міський голова.

Робота по безпілотнику була зафіксована близько 23:07.

Оновлено 23:34

На лівому березі Києва знову пролунали вибухи.

Моніторингові канали повідомляють про рух дроні з Борисполя через район метро Лівобережної та Русанівки в напрямку правого берега столиці.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що до Києва зі сходу наближається БпЛА.