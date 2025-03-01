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У Києві та кількох областях України оголосили тривогу через "Шахеди"

Україна, Субота 01 березня 2025 23:02
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У Києві та кількох областях України оголосили тривогу через "Шахеди" Фото: в низці областей України оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Надвечір 1 березня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стали ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту тривог.

Сигнал тривоги у столиці пролунав о 22:52. В інших регіонах повітряна тривога була оголошена раніше.

Військові Повітряних сил попереджали, що в напрямку Києва летять ворожі ударні безпілотники.

Станом на 22:50, ворожі дрони фіксували в наступних регіонах:

  • на півночі Сумської області, курс західний;
  • на північному заході Полтавської області, курс північно-західний;
  • на сході Полтавської області, курс південний;
  • на заході Харківської області, курс південний;
  • на заході Полтавської області, курс північно-західний;
  • на півночі Дніпропетровської області, курс західний;
  • на заході Миколаївської області, курс північний;
  • на сході Кіровоградської області, вектор руху Кропивницький;
  • на північному заході Кіровоградської області курсом на Черкаську область;
  • у центральній частині Черкаської області, курсом на Київську область;
  • на півночі Черкаської області, курсом на Київську область.

Станом на 23:51 ворожі ударні дрони рухалися:

  • на північному заході Сумської області, курсом на Чернігівську область;
  • на півдні Сумської області, курс південний;
  • на північному заході Полтавської області, курсом на Чернігівську область;
  • на півдні Кіровоградської області, курсом схід та захід;
  • у Черкаській області, курс західний у напрямку Вінницької області;
  • на півночі Кіровоградської області, курс північно-західний через Черкаську область;
  • східніше Києва, курс північний, а також південніше Києва курс західний (на Житомирську область);
  • на півночі Житомирської області, курс західний;
  • на півночі Вінницької області, курс північно-західний.

Станом на 00:02 карта повітряних тривог України виглядала так:

У Києві та кількох областях України оголосили тривогу через &quot;Шахеди&quot;

Удари по Україні 1 березня

Нагадаємо, що в ніч з 28 лютого на 1 березня росіяни масовано атакували Харків дронами. У місті було зафіксовано 9 прильотів, зокрема, в медичний заклад у центральному районі міста.

Крім того, внаслідок ворожої атаки постраждали будинки, АЗС, дороги, магазини та інші об'єкти. За останньою інформацією, через удари РФ та їх наслідки - постраждали понад 10 людей, серед них двоє дітей.

Детальніше про наслідки атаки по районам Харкова - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Водночас надвечір російські окупанти завдали удар по житловому будинку у Запоріжжі. Внаслідок атаки сталася пожежа.

Крім Запоріжжя, цього вечора також було атаковано Одесу. Зокрема, через приліт балістичної ракети зафіксовано пошкодження припортової інфраструктури, судна, а також відомо про двох постраждалих.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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