У Києві та кількох областях України оголосили тривогу через "Шахеди"
Надвечір 1 березня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стали ворожі безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту тривог.
Сигнал тривоги у столиці пролунав о 22:52. В інших регіонах повітряна тривога була оголошена раніше.
Військові Повітряних сил попереджали, що в напрямку Києва летять ворожі ударні безпілотники.
Станом на 22:50, ворожі дрони фіксували в наступних регіонах:
- на півночі Сумської області, курс західний;
- на північному заході Полтавської області, курс північно-західний;
- на сході Полтавської області, курс південний;
- на заході Харківської області, курс південний;
- на заході Полтавської області, курс північно-західний;
- на півночі Дніпропетровської області, курс західний;
- на заході Миколаївської області, курс північний;
- на сході Кіровоградської області, вектор руху Кропивницький;
- на північному заході Кіровоградської області курсом на Черкаську область;
- у центральній частині Черкаської області, курсом на Київську область;
- на півночі Черкаської області, курсом на Київську область.
Станом на 23:51 ворожі ударні дрони рухалися:
- на північному заході Сумської області, курсом на Чернігівську область;
- на півдні Сумської області, курс південний;
- на північному заході Полтавської області, курсом на Чернігівську область;
- на півдні Кіровоградської області, курсом схід та захід;
- у Черкаській області, курс західний у напрямку Вінницької області;
- на півночі Кіровоградської області, курс північно-західний через Черкаську область;
- східніше Києва, курс північний, а також південніше Києва курс західний (на Житомирську область);
- на півночі Житомирської області, курс західний;
- на півночі Вінницької області, курс північно-західний.
Станом на 00:02 карта повітряних тривог України виглядала так:
Удари по Україні 1 березня
Нагадаємо, що в ніч з 28 лютого на 1 березня росіяни масовано атакували Харків дронами. У місті було зафіксовано 9 прильотів, зокрема, в медичний заклад у центральному районі міста.
Крім того, внаслідок ворожої атаки постраждали будинки, АЗС, дороги, магазини та інші об'єкти. За останньою інформацією, через удари РФ та їх наслідки - постраждали понад 10 людей, серед них двоє дітей.
Детальніше про наслідки атаки по районам Харкова - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Водночас надвечір російські окупанти завдали удар по житловому будинку у Запоріжжі. Внаслідок атаки сталася пожежа.
Крім Запоріжжя, цього вечора також було атаковано Одесу. Зокрема, через приліт балістичної ракети зафіксовано пошкодження припортової інфраструктури, судна, а також відомо про двох постраждалих.
Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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