У Києві та кількох областях України оголосили тривогу через "Шахеди"

Надвечір 1 березня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стали ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту тривог.

Станом на 00:02 карта повітряних тривог України виглядала так:

Станом на 22:50, ворожі дрони фіксували в наступних регіонах:

Військові Повітряних сил попереджали, що в напрямку Києва летять ворожі ударні безпілотники.

Сигнал тривоги у столиці пролунав о 22:52. В інших регіонах повітряна тривога була оголошена раніше.

Удари по Україні 1 березня

Нагадаємо, що в ніч з 28 лютого на 1 березня росіяни масовано атакували Харків дронами. У місті було зафіксовано 9 прильотів, зокрема, в медичний заклад у центральному районі міста.

Крім того, внаслідок ворожої атаки постраждали будинки, АЗС, дороги, магазини та інші об'єкти. За останньою інформацією, через удари РФ та їх наслідки - постраждали понад 10 людей, серед них двоє дітей.

Детальніше про наслідки атаки по районам Харкова - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Водночас надвечір російські окупанти завдали удар по житловому будинку у Запоріжжі. Внаслідок атаки сталася пожежа.

Крім Запоріжжя, цього вечора також було атаковано Одесу. Зокрема, через приліт балістичної ракети зафіксовано пошкодження припортової інфраструктури, судна, а також відомо про двох постраждалих.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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