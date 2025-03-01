RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Киеве были слышны взрывы на фоне дроновой атаки. Работала ПВО

Фото: Силы обороны сбивали вражеские дроны над Киевом (Полтавская ОГА)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве прозвучали взрывы. Силы противовоздушной обороны работали по российским ударным дронам "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

"В столице на Оболони работают силы ПВО. БпЛА курсом на центр города. Находитесь в укрытиях!", - написал городской голова.

Работа по беспилотнику была зафиксирована около 23:07.

Обновлено 23:34

На левом берегу Киева вновь прогремели взрывы.

Мониторинговые каналы сообщают о движении дронов из Борисполя через район метро Левобережной и Русановки в направлении правого берега столицы.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что к Киеву с востока приближается БпЛА.

Обстрелы России

Напомним, в 22:52 в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за приближения к городу вражеских ударных дронов.

Мониторинговые каналы сообщили о движении БпЛА с направления Броваров и Борисполя в направлении Левого берега столицы.

Добавим, что вечером 1 марта российские террористы ударили по жилому дому в Запорожье. Из-за атаки на месте прилета возник пожар.

Также россияне атаковали критическую инфраструктуру в Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дронов