В Киеве были слышны взрывы на фоне дроновой атаки. Работала ПВО

"В столице на Оболони работают силы ПВО. БпЛА курсом на центр города. Находитесь в укрытиях!", - написал городской голова.

Работа по беспилотнику была зафиксирована около 23:07.

Обновлено 23:34

На левом берегу Киева вновь прогремели взрывы.

Мониторинговые каналы сообщают о движении дронов из Борисполя через район метро Левобережной и Русановки в направлении правого берега столицы.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что к Киеву с востока приближается БпЛА.