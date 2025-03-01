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Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі в Сумській області

Охтирський район, Субота 01 березня 2025 22:06
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Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі в Сумській області Фото: росіяни вдарили по критичній інфраструктурі в Охтирському районі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові знову вдарили по території Сумської області. Цього разу удар прийшовся по критичній інфраструктурі в Охтирському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

За даними адміністрації, надвечір 1 березня ворог завдав по Сумській області авіаційних ударів, застосувавши безпілотник типу "Шахед". Атака була здійснена окупантами по об'єктах критичної інфраструктури Охтирського району.

Водночас, в Сумській ОВА повідомили, що росіяни вдарили безпілотниками по приватних будинках на території Сумської громади.

"Наслідки ворожих атак уточнюються", - зауважили в адміністрації.

Удари по Україні 1 березня

Нагадаємо, що в ніч з 28 лютого на 1 березня росіяни масовано атакували Харків дронами. У місті було зафіксовано 9 прильотів, зокрема, в медичний заклад у центральному районі міста.

Крім того, внаслідок ворожої атаки постраждали будинки, АЗС, дороги, магазини та інші об'єкти. За останньою інформацією, через удари РФ та їх наслідки - постраждали понад 10 людей, серед них двоє дітей.

Детальніше про наслідки атаки по районам Харкова - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Водночас надвечір російські окупанти завдали удар по житловому будинку у Запоріжжі. Внаслідок атаки сталася пожежа.

Крім Запоріжжя, цього вечора також було атаковано Одесу. Зокрема, через приліт балістичної ракети зафіксовано пошкодження припортової інфраструктури, судна, а також відомо про двох постраждалих.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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