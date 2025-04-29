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В Киеве слышны взрывы. Работает ПВО

Вторник 29 апреля 2025 01:02
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В Киеве слышны взрывы. Работает ПВО Фото: в столице работает ПВО по вражескому дрону (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве раздаются звуки взрывов из-за атаки российскими дронами "Шахед". Работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

В 00:47 Ткаченко сообщил об угрозе БпЛА для столицы.

"Оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги", - написал он.

В 00:56 начальник КГГА сообщил о взрывах в городе.

Обновлено 00:07

В КГВА сообщили, что угроза с воздуха сохраняется.

"Призываем жителей и гостей столицы находиться в укрытиях. Возможна работа ПВО", - говорится в сообщении.

Военные сообщают о движении ударных дронов с севера Киевской области, курсом на Киев.

В 01:26 в Киеве были слышны повторные взрывы.

Дроновые атаки РФ

Вечером в понедельник, 28 апреля, россияне снова запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

В настоящий момент известно, что "Шахеды" атаковали юг Одесской области, а также движутся на востоке и севере в направлении центра страны.

Утром агрессор масштабно атаковал дронами Черкассы. БпЛА поразили инфраструктурный объект, из-за чего в городе и близлежащих селах исчезло газоснабжение.

За последние сутки россияне запустили в направлении Украины более 160 ударных БПЛА.

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