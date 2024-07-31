ua en ru
Ср, 31 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве слышны взрывы: существует угроза применения ударных БпЛА

Среда 31 июля 2024 02:19
UA EN RU
В Киеве слышны взрывы: существует угроза применения ударных БпЛА Фото: Россия атакует Украину дронами (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь, с 30 на 31 июля, в Киеве были слышны звуки взрывов. До этого было известно об угрозе применения вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента РБК.

В 01:48 в Киевской городской военной администрации заявили, что существует угроза ударных БПЛА для Киева.

Жителей столицы призвали находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Громко в Киеве/пригороде", - написал в 02:07 мониторинговый Telegram-канал Карта воздушных тревог.

Звуки взрывов слышал и корреспондент РБК-Украина.

До этого в Воздушных силах ВСУ сообщалось, что враг массово атакует Украину дронами. В частности, вражеские БПЛА двигались и в Киевскую область.

Напомним, что 29 июля россияне тоже пытались атаковать Украину "Шахедами". Тогда силы ПВО сбили девять вражеских дронов из десяти.

Ранее РБК-Украина сообщало, что вечером ,30 июля, в Украине впервые за несколько дней объявили масштабную воздушную тревогу. Причиной стал взлет МиГ-31К.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине
NEWS
В сети писали о заходе россиян в Торецк. В ЦПД опровергли
В сети писали о заходе россиян в Торецк. В ЦПД опровергли
DAILY
Сергей Марченко: Можем дискутировать о повышении налогов, но ситуация уже критическая
Ростислав Шаправский, Руслан Кисляк Сергей Марченко: Можем дискутировать о повышении налогов, но ситуация уже критическая