В Киеве слышны взрывы: существует угроза применения ударных БпЛА

В ночь, с 30 на 31 июля, в Киеве были слышны звуки взрывов. До этого было известно об угрозе применения вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента РБК.

В 01:48 в Киевской городской военной администрации заявили, что существует угроза ударных БПЛА для Киева. Жителей столицы призвали находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. "Громко в Киеве/пригороде", - написал в 02:07 мониторинговый Telegram-канал Карта воздушных тревог. Звуки взрывов слышал и корреспондент РБК-Украина. До этого в Воздушных силах ВСУ сообщалось, что враг массово атакует Украину дронами. В частности, вражеские БПЛА двигались и в Киевскую область.