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У Києві чути вибухи на тлі атаки ворожих дронів

Фото: у Києві лунають вибухи на тлі атаки ударних БпЛА (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

У Києві чути вибухи на тлі атаки ударних безпілотників. Працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та голову Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

"Київ - залишайтесь в укриттях! БпЛА над столицею", - йдеться у повідомленні військових.

"До Києва наближаються ворожі БпЛА. Можлива робота ППО", - повідомив Тимур Ткаченко.

О 07:51 моніторингові канали повідомили про рух дронів у районі Бортничей, метро Бориспільська і Харківського масиву.

Пізніше цілі фіксувалися уже в районі Осокорків та Позняків.

Оновлено 07:57

У столиці пролунали вибухи. Ціль ліквідовано. Наразі БпЛА над містом не фіксуються.

Моніторингові канали повідомляють про один "Шахед" у районі Яготина/Згурівки та один - у Вишгородському районі Київської області.

Станом на 08:08 карта повітряних тривог України виглядала так:

Дронова атака Росії

В ніч на четвер, 22 травня, російські терористи знову атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед".

По Харкову було завдано ракетного удару. В місті пошкоджено багато житлових будинків, є постраждалі серед цивільних.

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Атака дронів