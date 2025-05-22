У Києві чути вибухи на тлі атаки ворожих дронів

"Київ - залишайтесь в укриттях! БпЛА над столицею", - йдеться у повідомленні військових.

"До Києва наближаються ворожі БпЛА. Можлива робота ППО", - повідомив Тимур Ткаченко.

О 07:51 моніторингові канали повідомили про рух дронів у районі Бортничей, метро Бориспільська і Харківського масиву.

Пізніше цілі фіксувалися уже в районі Осокорків та Позняків.

Оновлено 07:57

У столиці пролунали вибухи. Ціль ліквідовано. Наразі БпЛА над містом не фіксуються.

Моніторингові канали повідомляють про один "Шахед" у районі Яготина/Згурівки та один - у Вишгородському районі Київської області.

Станом на 08:08 карта повітряних тривог України виглядала так: