В Киеве звучат взрывы на фоне атаки вражеских дронов (отбой)

"Киев - оставайтесь в укрытиях! БпЛА над столицей", - отмечается в сообщении военных.

"К Киеву приближаются вражеские БпЛА. Возможна работа ПВО", - сообщил Тимур Ткаченко.

В 07:51 мониторинговые каналы сообщили о движении дронов в районе Бортничей, метро Бориспольская и Харьковского массива.

Позже цели фиксировались уже в районе Осокорков и Позняков.

Оновлено 07:57

В столице прогремели взрывы. Цель ликвидирована. Сейчас БпЛА над городом не фиксируются.

Мониторинговые каналы сообщают об одном "Шахеде" в районе Яготина/Згуровки и одном - в Вышгородском районе Киевской области.

Обновлено 08:36

В Киеве объявлен отбой воздушной тревоги.

По состоянию на 08:08 карта воздушных тревог Украины выглядела так: