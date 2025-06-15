У Києві чути вибухи на тлі атаки дронів. Працює ППО

Атака "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері у неділю, 15 червня, російські терористи вкотре запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці східних та північних областей оголошено повітряну тривогу.

Минулої ночі російські терористи атакували Україну дронами-камікадзе, а також крилатими і балістичними ракетами.

У Києві також оголошували повітряну тривогу через атаку "Шахедів" і працювали сили ППО.

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