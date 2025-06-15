RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Киеве слышны взрывы на фоне атаки дронов. Работает ПВО

Фото: в столице работает ПВО по вражеским дронам (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве слышны взрывы на фоне атаки ударных беспилотников "Шахед". Работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу КГВА Тимура Ткаченко и мэра столицы Виталия Кличко.

"В столице работают силы ПВО. На город заходят БпЛА из разных нарядов. Находитесь в укрытиях!", - сообщил Кличко.

Позже он добавил, что на левом берегу работают силы ПВО и посоветовал жителям находиться в укрытиях.

Ткаченко также сообщил об атаке вражеских дронов на столицу.

"Возможна работа ПВО. Будьте в безопасных местах до отбоя!", - написал председатель КГВА.

Атака "Шахедов"

Напомним, вечером в воскресенье, 15 июня, российские террористы в очередной раз запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде восточных и северных областей объявлена воздушная тревога.

Минувшей ночью российские террористы атаковали Украину дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами.

В Киеве также объявляли воздушную тревогу из-за атаки "Шахедов" и работали силы ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дронов