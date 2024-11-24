У Києві чути звуки вибухів на тлі атак дронів РФ

Зранку, 24 листопада, у Києві чути звуки вибухів. Повітряна тривога в столиці триває.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини".
"У Києві чутно звуки вибухів, інформують кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 05:26.
Зазначимо, що вибухи відбуваються на тлі ворожої атаки дронів, які фіксували у Київській області та інших регіонах України. Місцеві канали уточнюють, що зараз в столиці працює ППО. Проте офіційної інформації поки не було.
Також варто додати, що о 04:37 у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ворожий дрон у Київській області рухається курсом на Житомирську. Однак офіційне повідомлення про те, що БпЛА рухається саме на Київ, було ще о 03:24.
У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
Станом на 05:32 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. Також темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим, однак це відбувається вже протягом багатьох місяців.
Нагадаємо, що цієї ночі вибухи було чути і в Київській області. Зокрема, о 03:15 у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні працюють сили ППО.
Через 10 хвилин, о 03:25, повітряну тривогу оголосили у Києві. Відбою не було, сигнал продовжується досі.
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