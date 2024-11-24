В Киеве слышны звуки взрывов на фоне атак дронов РФ

Утром, 24 ноября, в Киеве слышны звуки взрывов. Воздушная тревога в столице продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини".
"В Киеве слышны звуки взрывов, информируют корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении в 05:26.
Отметим, что взрывы происходят на фоне вражеской атаки дронов, фиксировавшихся в Киевской области и других регионах Украины. Местные каналы уточняют, что сейчас в столице работает ПВО. Однако официальной информации пока не было.
Также стоит добавить, что в 04:37 в Воздушных силах ВСУ сообщали, что вражеский дрон в Киевской области движется курсом на Житомирскую. Однако официальное сообщение о том, что БпЛА движется именно на Киев, было еще в 03:24.
По состоянию на 05:32 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Также темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный Крым, однако это происходит уже в течение многих месяцев.
Напомним, что этой ночью взрывы были слышны и в Киевской области. В частности, в 03:15 в Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе работают силы ПВО.
Через 10 минут, в 03:25, воздушную тревогу объявили в Киеве. Отбоя не было, сигнал продолжается до сих пор.
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