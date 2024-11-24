В Киеве слышны звуки взрывов на фоне атак дронов РФ

"В Киеве слышны звуки взрывов, информируют корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении в 05:26.

Отметим, что взрывы происходят на фоне вражеской атаки дронов, фиксировавшихся в Киевской области и других регионах Украины. Местные каналы уточняют, что сейчас в столице работает ПВО. Однако официальной информации пока не было.

Также стоит добавить, что в 04:37 в Воздушных силах ВСУ сообщали, что вражеский дрон в Киевской области движется курсом на Житомирскую. Однако официальное сообщение о том, что БпЛА движется именно на Киев, было еще в 03:24.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:32 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Также темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный Крым, однако это происходит уже в течение многих месяцев.