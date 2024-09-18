У Києві було чутно вибухи. Працювала ППО

Нічний обстріл України

Нагадаємо, близько 3:00 у середу, 18 вересня, у Києві було оголошено тривогу через наближення до столиці ударних дронів.

З вечора вівторка росіяни масштабно атакують Україну безпілотниками "Шахед".

Раніше повідомлялося про звуки вибухів у Київській області через роботу ППО.

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