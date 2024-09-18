В Киеве были слышны взрывы. Работала ПВО

Ночной обстрел Украины

Напомним, около 3:00 в среду, 18 сентября, в Киеве была объявлена тревога из-за приближения к столице ударных дронов.

С вечера вторника россияне масштабно атакуют Украину беспилотниками "Шахед".

Ранее сообщалось о звуках взрывов в Киевской области из-за работы ПВО.

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