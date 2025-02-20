В Киеве слышны взрывы: город под атакой "Шахедов"

В Киеве были слышны звуки взрывов. Ранее в городе объявили воздушную тревогу на фоне угрозы атаки "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации и заявление мэра города Виталия Кличко.