В Киеве слышны взрывы: город под атакой "Шахедов"
В Киеве были слышны звуки взрывов. Ранее в городе объявили воздушную тревогу на фоне угрозы атаки "Шахедов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации и заявление мэра города Виталия Кличко.
"В столице работает ПВО. На город заходят несколько БПЛА", - подчеркнул Кличко.
Тем временем в администрации сообщили, что силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.
"Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности", - добавили в КГВА.
Обновлено в 22:21.
Мэр города сообщил, что силы противовоздушной обороны работают в Оболонском районе столицы.
"Оставайтесь в укрытиях!", - подчеркнул он.
Воздушная тревога в Украине
Заметим, что около 22 часов вечера в Киеве и нескольких областях Украины была объявлена воздушная трево га из-за опасности атаки "Шахедов".
Напомним, что утром, 20 февраля, в Украине объявили воздушную тревогу на фоне ракетной опасности. По данным военных, существовала угроза применения крылатых ракет и скоростные цели были зафиксированы в воздушном пространстве страны.
До того, ночью практически в половине страны была объявлена тревога. Примерно в 00:31 серию звуков взрывов было слышно в Харькове.
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