У Києві чули звуки вибухів: що відомо

За словами місцевих мешканців, вибухи чути у різних районах столиці.

Тим часом у місцевих Telegram-каналах повідомляють про роботу системи ППО. У небі над Києвом є сліди вибухів.

За деякими даними, уламки ракети впали в районі одного із житлових комплексів.