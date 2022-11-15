В Киеве слышали звуки взрывов: что известно

В Киеве во время воздушной тревоги во вторник, 15 ноября, прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.
По словам местных жителей, взрывы слышны в разных районах столицы.
Тем временем в местных Telegram-каналах сообщают о работе системы ПВО. В небе над Киевом есть следы взрывов.
По некоторым данным, обломки ракеты упали в районе одного из жилых комплексов.
Напомним, днем 15 ноября в Украине объявили воздушную тревогу. Власти в ряде регионов уже предупредили об опасности массированного ракетного удара.
Также отметим, что ранее в Воздушных силах предупреждали, что российские войска могут нанести массированный ракетный удар по Украине во время саммита "Большой двадцатки".
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