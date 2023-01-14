У Києві чули вибухи. В області працює ППО

У суботу, 14 січня, звуки вибухів пролунали у Києві. В області працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців та голову Київської ОВА Олексія Кулебу.

"Наразі - працює ППО. Будьте в укриттях! Терористична атака на Україну триває", - додав Кличко.

Київський міський голова Віталій Кличко підтвердив , що у Києві лунають вибухи.

У самому Києві пролунали звуки вибухів. Про це також повідомляють місцеві Telegram-канали .

Нагадаємо, сьогодні вранці Київ піддався ракетному удару. За словами мера Віталія Кличка, були вибухи в Дніпровському районі, а в Голосіївському впали уламки ракет.

Також внаслідок ранкової атаки було пошкоджено 18 приватних будинків на території Київської області.

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