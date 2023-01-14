ua ru
Сб, 14 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві чули вибухи. В області працює ППО

Новость на русском →
Київ, Субота 14 січня 2023 16:15
У Києві чули вибухи. В області працює ППО Фото: У Києві чутно звуки вибухів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 14 січня, звуки вибухів пролунали у Києві. В області працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців та голову Київської ОВА Олексія Кулебу.

"Київська область. Працює ППО", - йдеться у повідомленні Кулеби.

У самому Києві пролунали звуки вибухів. Про це також повідомляють місцеві Telegram-канали.

"Залишайтесь в безпечних місцях", - додав очільник області.

Оновлено 16:20

Київський міський голова Віталій Кличко підтвердив, що у Києві лунають вибухи.

"Наразі - працює ППО. Будьте в укриттях! Терористична атака на Україну триває", - додав Кличко.

Нагадаємо, сьогодні вранці Київ піддався ракетному удару. За словами мера Віталія Кличка, були вибухи в Дніпровському районі, а в Голосіївському впали уламки ракет.

Також внаслідок ранкової атаки було пошкоджено 18 приватних будинків на території Київської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
NEWS
Росіяни влучили по багатоквартирному будинку в Дніпрі
Росіяни влучили по багатоквартирному будинку в Дніпрі
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам