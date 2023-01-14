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В Киеве слышали взрывы. В области работает ПВО

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Киев, Суббота 14 января 2023 16:15
В Киеве слышали взрывы. В области работает ПВО Фото: В Киеве слышны звуки взрывов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 14 января, звуки взрывов раздались в Киеве. В области работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев и главу Киевской ОВА Алексея Кулебу.

"Киевская область. Работает ПВО", - говорится в сообщении Кулебы.

В Киеве прозвучали звуки взрывов. Об этом также сообщают местные Telegram-каналы .

"Остайтесь в безопасных местах", - добавил глава области.

Обновлено 16:20

Киевский городской голова Виталий Кличко подтвердил, что в Киеве раздаются взрывы.

"Сейчас работает ПВО. Будьте в укрытиях! Террористическая атака на Украину продолжается", - добавил Кличко.

Обновлено 17:25

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что благодаря эффективной работе ПВО в Киеве недопущено поражение объектов критической инфраструктуры.

Напомним, сегодня утром Киев подвергся ракетному удару. По словам мэра Виталия Кличко, были взрывы в Днепровском районе, а в Голосеевском упали обломки ракет.

Также в результате утренней атаки были повреждены 18 частных домов на территории Киевской области.

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