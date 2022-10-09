У Києві чули вибухи. ДСНС говорить про розмінування

У неділю, 9 жовтня, у Києві пролунали вибухи. Вони могли були чутні через розмінування в Оболонському районі.
Про це у коментарі РБК-Україна заявила прес-офіцер ДСНС Києва Світлана Водолага.
За її словами, у лісі біля села Горенка, вулиця Лісова, було проведено заходи щодо знищення ракетної системи залпового вогню "Ураган" разом з касетними боєприпасами.
"Можливо, саме тому було чути вибухи у деяких районах міста Києва", - зазначила Водолага.
Оновлено 18:55
У Київській міськраді підтвердили, що вибухи у Києві було чутно через роботу саперів в області. Там продовжують виявляти та знищувати вибухонебезпечні предмети, які залишили окупанти.
При цьому у відомстві зазначили, що у столиці все спокійно.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 9 жовтня російські окупанти випустили по Запоріжжю понад 20 ракет.
Внаслідок атаки було частково зруйновано місцеву багатоповерхівку та п'ять приватних будинків.
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