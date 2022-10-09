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В Киеве слышали взрывы. ГСЧС говорит о разминировании

Иллюстративное фото: в Киеве слышали взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 9 октября, в Киеве прозвучали взрывы. Они могли быть слышны из-за разминирования в Оболонском районе.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила пресс-офицер ГСЧС Киева Светлана Водолага.

По ее словам, в лесе возле села Горенка, улица Лесовая, были проведены мероприятия по уничтожению ракетной системы залпового огня "Ураган" вместе с кассетными боеприпасами.

"Возможно, именно поэтому были слышны взрывы в некоторых районах города Киева", - отметила Водолага.

Обновлено 18:55

В Киевском горсовете подтвердили, что взрывы в Киеве были слышны из-за работы саперов в области. Там продолжают обнаруживать и уничтожать взрывоопасные предметы, которые оставили оккупанты.

При этом в ведомстве отметили, что в столице все спокойно.

Напомним, ранее стало известно, что 9 октября российские оккупанты выпустили по Запорожью более 20 ракет.

В результате атаки была частично разрушена местная многоэтажка и пять частных домов.

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КиевГСЧСВзрывВойна России против Украины