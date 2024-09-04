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У Києві чули вибух

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Києві чули звук вибуху. Перед тим було оголошено повітряну тривогу через масовану російську атаку з використанням ударних БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне та КМВА.

Про звук вибуху у столиці повідомили кореспонденти Суспільного.

У КМВА повідомили про "загрозу ударних БпЛА для столиці".

"На підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні адміністрації.

Атака з боку Росії ударними дронами

У ніч проти 4 вересня Росія знову атакує Україну кількома групами ударних дронів. Вибухи чули у Сумах. У Київській області, за інформацією КОВА, працювали сили Протиповітряної оборони.

Перед тим, 3 вересня, російські окупанти завдали по Сумах удару керованими авіабомбами. Внаслідок атаки постраждала будівля одного з університетів.

Ракетний удар РФ по Полтаві

Вранці 3 вересня росіяни вдарили двома балістичними ракетами по Полтаві. Частково зруйновано будівлю Інституту зв'язку, лікарню і кілька будинків. За останніми даними ДСНС, 50 людей загинуло, 271 людина постраждала.

В Офісі генпрокурора повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Всі деталі про трагедію в Полтаві - у матеріалі РБК-Україна.

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