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В Киеве слышали взрыв

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Киеве слышали звук взрыва. Перед тем была объявлена ​​воздушная тревога из-за массированной российской атаки с использованием ударных БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное и КГВА.

О звуке взрыва в столице сообщили корреспонденты Общественного.

В КГВА сообщили об "угрозе ударных БПЛА для столицы".

"На подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - говорится в сообщении администрации.

Атака со стороны России ударными дронами

В ночь на 4 сентября Россия вновь атакует Украину несколькими группами ударных дронов. Взрывы слышали в Сумах. В Киевской области, по информации КОВА, работали силы противовоздушной обороны.

Перед тем, 3 сентября, российские оккупанты нанесли по Сумам удар управляемыми авиабомбами. В результате атаки пострадало здание одного из университетов.

Ракетный удар РФ по Полтаве

Утром 3 сентября россияне ударили двумя баллистическими ракетами по Полтаве. Частично разрушены здания Института связи, больница и несколько домов. По последним данным ГСЧС, 50 человек погибли, 271 человек пострадал.

В Офисе генпрокурора сообщили, что начато досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Все детали о трагедии в Полтаве - в материале РБК-Украина.

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