У Києві чоловік влаштував бійку зі стріляниною в барі (відео)

В Києві на Новопечерських Липках сталася бійка зі стріляниною в одному з місцевих барів. Внаслідок інциденту в закладі постраждала дівчина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар пресслужби Національної поліції.
Відео інциденту вже з'явилися у мережі. Київські канали пишуть, що стрілянину буцімто влаштував чоловік, який нібито почав чіплятися до однієї з відвідувачок бару. За дівчину заступився її супутник, після чого стрілець витягнув пістолет та почав стріляти.
В пресслужбі Національної поліції Києва повідомили, що правоохоронні органи не отримували заяв щодо інциденту. Про бійку зі стріляниною правоохоронці дізналися через моніторинг соціальних мереж. Там підтвердили, що дівчина постраждала, але вона жива. Під час бійки її вдарили стільцем.
Нагадаємо, нещодавно у Вінниці чоловік влаштував стрілянину біля торгового центру. Правопорушника, який стріляв, затримали поліцейські. Виявилося, що між 31-річним та 21-річним чоловіками виник конфлікт, під час якого перший застосував пневматичний пістолет.
До цього невідомі молодики влаштували бійку зі стріляниною на одній з вулиць Львову. Інцидент стався у ніч на 29 вересня. Правоохоронці прибули на виклик про бійку, а молодики, побачивши їх, почали тікати. При цьому один з них кілька разів вистрілив з травматичного пістолета у повітря.