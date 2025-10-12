У Києві чоловік влаштував бійку зі стріляниною в барі (відео)

Відео інциденту вже з'явилися у мережі. Київські канали пишуть, що стрілянину буцімто влаштував чоловік, який нібито почав чіплятися до однієї з відвідувачок бару. За дівчину заступився її супутник, після чого стрілець витягнув пістолет та почав стріляти.

В пресслужбі Національної поліції Києва повідомили, що правоохоронні органи не отримували заяв щодо інциденту. Про бійку зі стріляниною правоохоронці дізналися через моніторинг соціальних мереж. Там підтвердили, що дівчина постраждала, але вона жива. Під час бійки її вдарили стільцем.