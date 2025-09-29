У Львові молодики влаштували бійку зі стріляниною: є затримані
У ніч на понеділок, 29 вересня, невідомі молодики влаштували бійку зі стріляниною на одній з вулиць Львову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.
Близько 01:00 години до поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Свободи у Львові чути постріли. До прибуття поліції зловмисників затримали працівники Національної гвардії України, які патрулювали дану територію.
Слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1, а також працівники Управління патрульної поліції Львівщини відразу прибули за вказаною адресою.
За даними поліції, між групою знайомих сталася бійка. На це відреагували бійці Нацгвардії. Побачивши правоохоронців, учасники бійки почали тікати, а 22-річний львів’янин здійснив три постріли в повітря із травматичної зброї.
Наразі відомо, що постраждалих внаслідок події немає, зброю правоохоронці вилучили. Усі учасники встановлені - це львівʼяни віком від 18 до 23 років.
Трьох учасників бійки, а також "стрільця" правоохоронці притягнули до адмінвідповідальності за ст. 173 (дрібне хуліганство - ред.) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нещодавно ми писали, що у Київській області поліція затримала 22-річного хлопця, який під час конфлікту в тамбурі електропотяга поранив ножем одного з пасажирів. Нападнику загрожує до 8 років тюрми.