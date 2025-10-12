RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве мужчина устроил драку со стрельбой в баре (видео)

Иллюстративное фото: в полиции заявили, что не получали заявление об инциденте (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Антон Корж

В Киеве на Новопечерских Липках произошла драка со стрельбой в одном из местных баров. В результате инцидента в заведении пострадала девушка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой комментарий пресс-службы Национальной полиции.

Видео инцидента уже появились в сети. Киевские каналы пишут, что стрельбу якобы устроил мужчина, который якобы начал приставать к одной из посетительниц бара. За девушку вступился ее спутник, после чего стрелок вытащил пистолет и начал стрелять.

В пресс-службе Национальной полиции Киева сообщили, что правоохранительные органы не получали заявлений об инциденте. О драке со стрельбой правоохранители узнали через мониторинг социальных сетей. Там подтвердили, что девушка пострадала, но она жива. Во время драки ее ударили стулом.

 

Напомним, недавно в Виннице мужчина устроил стрельбу возле торгового центра. Правонарушителя, который стрелял, задержали полицейские. Оказалось, что между 31-летним и 21-летним мужчинами возник конфликт, во время которого первый применил пневматический пистолет.

До этого неизвестные молодые люди устроили драку со стрельбой на одной из улиц Львова. Инцидент произошел в ночь на 29 сентября. Правоохранители прибыли на вызов о драке, а молодые люди, увидев их, начали убегать. При этом один из них несколько раз выстрелил из травматического пистолета в воздух.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев