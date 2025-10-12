В Киеве мужчина устроил драку со стрельбой в баре (видео)

Видео инцидента уже появились в сети. Киевские каналы пишут, что стрельбу якобы устроил мужчина, который якобы начал приставать к одной из посетительниц бара. За девушку вступился ее спутник, после чего стрелок вытащил пистолет и начал стрелять.

В пресс-службе Национальной полиции Киева сообщили, что правоохранительные органы не получали заявлений об инциденте. О драке со стрельбой правоохранители узнали через мониторинг социальных сетей. Там подтвердили, что девушка пострадала, но она жива. Во время драки ее ударили стулом.