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У Києві чоловік привів у дію боєприпас, постраждали четверо людей

23:24 04.09.2026 Пт
1 хв
Поруч перебували ще троє людей, які теж зазнали травм
aimg Катерина Коваль
Фото: поліція розслідує обставини вибуху (Getty Images)

У Святошинському районі Києва чоловік на вулиці привів у дію боєприпас, унаслідок чого отримав тілесні ушкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Києва.

Постраждали ще троє людей, які перебували поруч.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу та вибухотехніки. Медики надають допомогу всім постраждалим.

Усі обставини надзвичайної події наразі з'ясовуються.

Фото: поліція проводить слідчі дії на місці вибуху (t.me/gunpKyiv)

Того ж дня росіяни атакували цивільні склади на Київщині - у Бучанському районі пошкоджені складські приміщення.

4 вересня окупанти вдарили безпілотниками по будівлі СБУ в центрі Києва, внаслідок чого є поранені. За даними експертів, атаку "Шахеда" на СБУ міг коригувати агент РФ, який перебував безпосередньо поблизу об'єкта. Докладніше про перебіг подій - у матеріалі РБК-Україна "Удар по кабінету Поклада, є поранені".

Джерела РБК-Україна в оборонній сфері попереджають, що це може бути лише початком чергової хвилі ескалації - Росія може провести у вересні чотири масовані атаки із застосуванням ракет і дронів, цілячись у склади в західних областях та енергетичну інфраструктуру.

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КиївВибухВибух боєприпасівПоліція Києва